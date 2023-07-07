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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye zam açıklaması! Emekli maaşı ne kadar oldu?

        Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı netlik kazanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekliye ek zam konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu kapsamda enflasyon farkı ve refah payı ile Temmuz emekli maaşının ne kadar olacağı SSK ve Bağkur emeklilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son düzenlemeyle bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. İşte 2023 Temmuz ek zammıyla emekli maaşı hesaplama formülü...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 19:20
        • 1

          Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu bağlamda emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ve seyyanen zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilirken, emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından araştırılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liranın üzerinde alan emekliler için kademeli artış yapılması bekleniyor. Peki, "Temmuz 2023 SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, refah payı verilecek mi?" İşte 2023 Temmuz yeni emekli aylığı zammı tablosu...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekli maaşları konusunda bakanlarımıza gerekli talimatları verdik. Çalışmalara başlandı. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız" dedi

           

        • 3

          HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          TÜİK'e göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92, yıllık enflasyon yüzde 38,21, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 ve 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

        • 4

          TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

          TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

        • 5

          SEYYANEN ZAM ORANI AÇIKLANDI!

          AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

          Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

        • 6

          SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

          Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

        • 7

          EMEKLİLERE VE MEMURLARA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

          6 aylık enflasyon farkı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından  yüzde 19,77 olarak açıklandı. Temmuz emekli ve memur zamlarına refah payı ve toplu sözleşme zammının da eklenmesi bekleniyor.

        • 8

          EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI GÜNCELLENDİ!

          Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?     (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 33.771 Genel müdür (1/1) 25.427 29.889 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 11.729 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.183 Öğretmen (1/4) 11.833 13.910 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693 Başkomiser (1/4) 11.833 13.910 Polis memuru (1/4) 11.833 13.910 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 13.910 Mühendis (1/4) 11.848 13.927 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557 Profesör (1/4) 20.542 24.147 İmam-hatip 11.833 13.910 Avukat (1/4) 11.833 13.910 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

           

        • 9

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 19.77 ZAM

          SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

        • 10

          EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI ARTTI!

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak? (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 Kök Aylık Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.298 7.500 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.634 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 1.976 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.806 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.218 7.500 Ek ödeme dahil        

           

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