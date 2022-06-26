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Emekli zammı son dakika gelişmeleri: Bakan Bilgin'den açıklama... 2022 Emekli zammı ne kadar olacak ve yüzde kaç zamlanacak? Temmuz emekli maaş zammında son durum ne? Bağkur ve SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar kaç TL?

Bakan Bilgin'den son dakika emekli zammı açıklaması: Emekli Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor. 6 aylık enflasyon farkı ile netlik kazanacak olan emekli zammı ile ilgili son dakika açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den geldi. 5 aylık farkın netleşmesiyle emekli zam oranı şimdiden yüzde 35'i geçti. İşte 2022 Emekli Temmuz zammı son durum...

26.06.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli maaş zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Yüzde 40'lara varan bir dokunuş" açıklaması ardından bir diğer açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. TÜİK verilerine göre Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 73,50 oranında gerçekleşirken 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 şeklinde hesaplandı. İşte Emekli zammı hakkında son dakika açıklamaları ve ara zam ile ilgili merak edilenler...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada,

    "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler, Türkiye Devleti onların yanındadır. Enflasyon oranının üzerinde kamu çalışanlarını koruyan bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • "YÜZDE 40'LARA VARAN DOKUNUŞ OLACAK"

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un emekli zammı hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor."

  • BAKAN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerinde vekillerin sorularını cevaplayan Bakan Nebati, temmuz memur zammı hakkkında "2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artışın yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 

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