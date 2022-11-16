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Emekli zammı Ocak 2023 son dakika: Refah payı müjdesi! Yeni emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı tahminleri: Refah payı artışı müjdesi gündemde!

Emekli zammı için geri sayım başlamış durumda. Yeni yılda emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon farkına göre zam yapılacak. Ocak ayına kısa bir süre kalmasıyla emekli maaş zammı tahminleri sorgulaması da hız kazandı. Gözler emekli zammı ile en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına çevrilmiş durumda. Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde refah payı zammı yapılması da gündemde. İşte 2023 emekli zammı ile ilgili detaylar...

Giriş: 16.11.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli maaş zammında sona yaklaşılıyor. Bilindiği üzere SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık tüketici enflasyonu oranında artırılıyor. Türkiye’de son bir yıldır yüksek enflasyon yaşanması sebebiyle emekli maaşlarına refah payı da gündeme geldi. İşte 2023 Ocak emekli maaş zammı tahminleri...

  • YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.

  • Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.

  • REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Son bir yıldaki yüksek enflasyonun emekli aylığı ve memur maaşlarında yarattığı tahribatın telafi edilmesi için beklentiler bir süredir dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümette bu yönde çalışma yapıldığı bilgileri kulislere yansımaya başladı. Bu amaçla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda yüzde 5-10 oranında refah artışı yapılması bekleniyor.

  • BEŞ SENARYOYA GÖRE EMEKLİ AYLIĞI ZAMMI

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2023 Ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Bu durumda, yıllık enflasyon senaryolarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış şöyle olacak:

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