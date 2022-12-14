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EMEKLİ ZAMMI Ocak 2023 | Memur, Bağ-Kur ve SSK emekli zammı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı için geri sayım başladı! İşte son tahminler

Emekli zammı Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14,04 olarak kaydedildi. İşte merak emekli zammı tahminleri...

Giriş: 14.12.2022 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammı tahminlerinde Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından en net verilere ulaşıldı. Aralık ayı enfasyon verilerinin açıklnmasıyla birlikte memur, Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zamları netleşmiş olacak. Peki, son tahminler ne durumda? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte öne çıkan maaş zammı tahminleri...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Emekli zammı açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

    Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafındaMn akamete uğramasını izleyemeyiz.

     

    EMEKLİ ZAMMI SON TAHMİNLER 

    SSK ve Bağ-Kur emeklilierine Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranına göre en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur emeklilerine ise bu tabloya göre en az 15,11 zam yapılacak. Tıpkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netelşemiş olacak.

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

  • Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

  • REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

     

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