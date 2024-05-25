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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR! 2024 Temmuz En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama

        Temmuz emekli maaş zammı son durum 2024: Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        Temmuz emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 15 milyona yakın SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren emekli zammında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile hesaplamalar da sıklaşmaya başladı. Peki SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2024 Temmuz emekli maaş zammı son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:03
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        • 1

          Milyonların gündeminde emekli maaşı son dakika gelişmeleri yer alıyor. Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaş asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zammın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkında daha önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir zammın gündemde olmadığını belirtti. Peki Emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

        • 2

          TEMMUZ'DA SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

          SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Dört aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR’lular için temmuz ayında yüzde 18,72 zam şu an itibarıyla kesinleşti.

          İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahmini doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuzda yüzde 25 oranında zam yapılacak. İlk 6 aylık enflasyon piyasa katılımcılarının beklentisi doğrultusunda gerçekleşirse bu durumda yüzde 25,4 oranında zam yapılacak.

          Mayıs ve haziran aylarında enflasyonda sürpriz bir düşüş olmazsa, mevcut tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 25 dolayında zam yapılacağını söylemek mümkün. Bunun aslında bir enflasyon farkı olduğunun da altını çizmek gerekir.

        • 3

          EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

          Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

          "GÜNDEMİMİZDE YOK"

          Bakan Işıkhan, 17 Nisan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda da kendisine yöneltilen emekli maaşı ve asgari ücret sorularını yanıtlamıştı. Işıkhan, o tarihte de şunları söylemişti,

          "Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." demişti.

        • 4
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