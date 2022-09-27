Emekli zammı ne kadar olacak ve maaşlara nasıl yansıyacak? 2023 Ocak zammı ile en düşük ve yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Emekli zammı ile maaşlar ne kadar olacak? Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Ocak ayında yapılacak olan emekli zammı gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon verileri merak edilirken Ocak 2023 emekli zam oranı araştırmaları hız kazandı. Son olarak Temmuz ayında gerçekleştirilen emekli zammı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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