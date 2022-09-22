Emekli zammı ne kadar olacak, maaşlara nasıl yansıyacak? Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak ve yüzde kaç zam gelecek?

Emekli zammı ne kadar olacak? Ocak 2023 Emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte emekli zammı milyonlarca emeklinin gündeminde yerini aldı. "Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu cevabını ararken 2023 zam oranı gündeme geldi. İşte SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ile ilgili merak edilenler...

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