Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
EMEKLİ ZAMMI İÇİN SON GÜNLER | 2023 Emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak ve ne zaman açıklanacak? SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı için nefesler tutuldu, gözler 3 Ocak'ta!

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Ocak Salı günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından şekillenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emekli maaş zammına ilişkin olarak “En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir” açıklamasında bulunmuştu. İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ile en düşük emekli maaşı senaryoları...

Giriş: 01.01.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli maaş zammı hesaplama tablosu, yeni yıla girilmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı 14,4 olarak belirlenmişti. 3 Ocak Salı günü Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 yılının son 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Temmuz ayında yapılan emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükselmişti. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı için gözler 3 Ocak 2023 Salı gününe çevrildi. İşte, 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşı hesaplaması...

  • EMEKLİLERİN GÖZÜ 3 OCAK'TA!

    Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamı, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı Temmuz - Aralık dönemine ait enflasyon farkı oranı da netleşecek. 6 aylık enflasyon farkı, milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

  • 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    TÜİK 2022 Kasım ayı enflasyonunun yüzde 2,88 oranında arttığını açıklarken son 5 aylık enflasyon artış oranı ise %14,04 olarak belirlendi.

  • "MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli zammına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz." dedi.

  • EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI GÜNDEMDE

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, memur ve emekli zammına ilişikin olarak "Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor."  ifadelerini kullandı.

  • REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

    AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı. Benzer bir artışın Ocak ayında yapılmaıs bekleniyor.

  • YENİ ASGARİ ÜCRET 8 BİN 500 TL OLDU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur ifadelerini kullanarak 2023 yılında asgari ücretin 8.500 TL olduğunu duyurdu.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

    2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkına göre 2022 yılı emekli maaş zammı yüzde 42,35 olarak belirlendi. Emekli maaş zammının ardından SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu.

  • "GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşlarını ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin 2023 yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğine dikkat çekerken enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğinin altını çizdi.

  • EMEKLİLERDEN 2023 ZAM TALEBİ

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin bir hayli altında kaldığını belirterek, emekli aylıklarına asgari ücretteki artış oranında zam istedi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

  • "BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK"

    En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz. Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.

  • EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.