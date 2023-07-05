Milyonlarca emeklinin gözü 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarındaydı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile emekli ve memur maaş zamlarında belirleyeci olan 6 aylık enflasyon farkı da netlik kazanmış oldu. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için kademeli artış sağlanması bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri "Ne kadar emekli maaşı alırım? Enflasyon farkı ile SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaş zammı tablosu...