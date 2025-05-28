Emekli zammı hesaplamaları başladı! 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu şekillendi. Milyonlarca emekli yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu sebeple nihai oran için mayıs ve haziran verileri bekleniyor. Peki, 2025 Temmuz'da emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?
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2025 Temmuz’da uygulanacak emekli maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece 2 veri kaldı. Bekleyiş sürerken yılın ikinci yarısında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. 4 aylık kesinleşen enflasyon oranına göre maaşlara uygulanacak zam oranı hesaplandı. Temmuz-Aralık döneminde alacakları aylık tutarını merak eden emekliler ‘’SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2025 Temmuz 4A ve 4B emekli maaş zammı hesaplama tablosu...
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4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.
Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.
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EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.
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İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;
4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36
4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36
Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 12,29
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6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.
Ekonomistlerin tahminine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu.
Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.170,19 seviyesine yükselecek.
Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kesinleşen 4 aylık enflasyon farkına göre 14 bin 469 liralık en düşük emekli maaşı, yüzde 13,36 zamla beraber 16 bin 402 liraya kadar çıkıyor.
6 aylık enflasyon beklentisine göre ise Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor.
Yani 6 aylık enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 18,09 zam yapılacak.
Böylece 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.
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İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU
Zam oranı yüzde 18,09 olursa;
Mevcut Maaş (TL) / Zamlı Maaş (TL)
14.469 17.086
15.000 17.714
15.500 18.304
16.000 18.894
16.500 19.485
17.000 20.075
17.500 20.666
18.000 21.256
18.500 21.847
19.000 22.437
20.000 23.618
21.000 24.799
22.000 25.980
23.000 27.161
24.000 28.342
25.000 29.523
26.000 30.703
30.000 35.427
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DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?
Dul ve yetimler de hissesi oranında yeni taban aylıktan faydalanabilecek. Buna göre;
yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim 12.814,5 TL
yüzde 50 hissesi olan dul ve yetim 8.543 TL
yüzde 25 hissesi olan dul ve yetim 4.271,5 TL
Ana maaşı 17 bin 86 TL'den fazla olan dul ve yetimin maaşı ise bu rakamlardan yüksek olacak.
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EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Nihai emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI
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