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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylelikle Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur ve emekli maaşları için hesaplamalar şimdiden başladı. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaşı için geriye yalnızca 3 veri kaldı. Hatırlanacağı üzere 2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emeklisinin zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenmiş olup en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama...

        Giriş: 10.04.2025 - 12:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:42
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        • 1

          Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri 16,5 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,1 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Nihai oran için ise nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar...

        • 2

          2025 MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          TÜİK verilerine göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

        • 3

          3 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

          Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti.

          Buna göre 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

        • 4

          EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

          Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oldu.

          Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

        • 5

          İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

          3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

          3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

          Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

          Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

          Memur zammı: Yüzde 9,02

        • 6

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLUR?

          Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 28,04 olarak açıkladı.

          Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyonun Nisan’da %2,25, Mayıs’ta %1,87 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Haziran ayı enflasyonunun da kabaca %1,50 olacağı tahmin ediliyor.

          Bu bilgiler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15 ile 17 civarında olması bekleniyor.

        • 7

          TEMMUZ 2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Temmuz'da emekli maaşı zam oranı yüzde 15 olursa en düşük emekli maaşı 16 bin 639 TL'ye; yüzde 16 olursa 16 bin 784 TL'ye yükselecek.

          Ancak kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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