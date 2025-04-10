Emekli maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri 16,5 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 yıllık bazda yüzde 38,1 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile memur ve emekli zammı için 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Nihai oran için ise nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayıma geçildi. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri ve tüm detaylar...