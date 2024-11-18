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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLA 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca emeklinin gözü enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, 4 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış oldu. Oluşan enflasyon farkına göre SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği üzere emekli zammı, büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkı baz alınarak hesaplanmaktadır. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 19:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:28
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        • 1

          Emekli zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi ekim ayında da enflasyon rakamlarını açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – ekim dönemindeki enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak oluştu. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yeni yılda emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 4 Kasım 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          2025 OCAK AYI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

        • 4

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          En düşük emekli maaşı TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon farkınının açıklanmasının ardından belli olacak.

          Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

        • 5
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