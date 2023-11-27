"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Yılmaz "Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil" dedi.

Yılmaz EYT'nin, henüz bitmiş bir süreç olmadığını belirtti. 2 milyon insan emekli olduğunu ama daha EYT ile emekli olacak 3 milyon kişi olduğunu söyleyen Yılmaz "Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz. Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

Yılmaz enflasyonla mücadelede son aylarda, aylık bazda sonuç almaya başladıklarını belirtti. CDS'in, Mayıs seçimleri öncesinde 700 puan üstüyken, şu anda 339 olduğuna dikkat çekti.