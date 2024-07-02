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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU! 2024 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar?

        TÜİK bugün Haziran enflasyon rakamlarını açıklıyor: Emekli zammı belli oluyor!

        Milyonlarca emekli tarafından beklenen emekli zam oranı bugün netleşiyor. TÜİK, bugün Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak ve ardından 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek. Peki, Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 03.07.2024 - 07:04
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        • 1

          Milyonlarca emeklinin gözü bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda. Ocak-Haziran arasında kesinleşecek 6 aylık enflasyon sonrasında emekli zammı da kesinleşecek. Saat 10.00'da ilan edilecek veriler sonrasında Temmuz emekli zammı da açıklanacak. Peki, 2024 Temmuz emekli zammı ne olacak, en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANIYOR!

          TÜİK, bugün saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıklayacak. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklanacak. Veriler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

          TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra emekli zammı da belli olacak.

        • 4

          MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Haziran 2024 tarihli haberine göre emekli ve memur aylıklarındaki son durum netleşiyor.

          SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 6 ayda bir enflasyon oranında artırılıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yaklaşık yüzde 25,5 – 26,5 arasında zam yapılması bekleniyor.

        • 5

          Memur maaşlarına ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın içinde yüzde 15 toplu sözleşme zammı da yer alıyor. Altı aylık enflasyon farkı yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammına göre hesaplanacak ve çıkan sayı temmuz ayındaki yüzde 10 toplu sözleşme zammı oranında artırılacak. Buna göre, memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 20 – 21 arasında zam yapılması bekleniyor.

        • 6
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