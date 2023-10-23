Emekli zammında son gelişmeler: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili kritik bir açıklama gelmişti. TÜİK tarafından 3 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla emekli zammında veriler netleşmeye başladı. İşte enflasyon farkı ile emekli zammı tahminleri ve 2024 Ocak ayı en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları tablosu...
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Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında ise 3 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Yeni verilerin ardından emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ile 2024 ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
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2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek.
Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.
Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde en düşük kök emekli maaşı 5 bin 967 lira olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
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CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.
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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
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Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
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En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.