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        Haberler Gündem EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Milyonlarca emekliye 'çifte zam' iddiası! Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam tarihi belli oldu mu?

        Emekli zammında son gelişmeler neler? İşte emekli maaş zammı düzenlemesi için öne çıkan formüller

        Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılması beklenen emekli maaş zammı düzenlemesine çevrildi. TBMM'nin açılması ve 3 aylık enflasyon farkının netlik kazanmasıyla hükümet kanadında da emekli zammı çalışmalarına ağırlık verildi. Kulislerde emekli maaşı zammı ile ilgili 'çifte zam' olmak üzere birçok formül bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından çalışmalar yürütülüyor. Yapılması beklenen düzenleme ile en düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 10 bin TL seviyesine çekilmesi de en çok öne çıkan formül olarak duruyor. İşte, emekli maaşı zammında son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:54
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        • 1

          Emekli zammı son dakika... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine başlamasıyla emekli maaş zammı düzenlemesiyle ilgili çalışmalar da hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet kanadından peş peşe açıklamalar gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli zammı düzenlemesi ile ilgili talimat verildi. Emekli zammı düzenlemesinin yeni yıldan önce bitirilmesi hedeflenirken en geç Kasım ayına kadar emekli maaşı düzenlemesinin Meclis'ten geçirilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber 3 aylık enflasyon farkı da belli olurken emekli zammında öne çıkan oran netlik kazandı. Öte yandan, emekli maaş zammı düzenlemesiyle ilgili kulislerde de çeşitli iddialar konuşuluyor. Emekli maaşlarına çifte zam formülünden ek zam formülüne kadar çeşitli formüllerin masada olduğu; ancak henüz hiçbirinin netlik kazanmadığı belirtiliyor. İşte, 2023 emekli maaş zammında son gelişmeler...

        • 2

          EMEKLİ ZAMMINDA 'KASIM AYI' İDDİASI

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaş zammı düzenlemesiyle ilgili yeni yıl öncesini işaret etmesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat vermesi, emekli maaş zammı düzenlemesinin yeni yıldan önce bitirilme ihtimalini güçlendiriyor. Öyle ki, emekli zammı düzenlemesinde Kasım ayı öne çıkan tarih olarak dikkat çekiyor.

        • 3

          EMEKLİYE ÇİFTE ZAM MI GELECEK?

          TBMM'nin açılmasıyla birlikte önemli gündem maddelerinden birisi de emekli maaş zammı düzenlemesi durumunda. 3 aylık enflasyon farkının da belli olmasıyla emekli zammı düzenlemesinde çalışmalar hız kazandı.

          Atılacak adımlar henüz netlik kazanmazken emekli zammı düzenlemesiyle ilgili çeşitli formüller de ön plana çıkıyor. Kulislerde, ek zam ya da seyyanen zam formülü gibi adımlar da konuşulurken emekli maaş zammı düzenlemesine son halini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vermesi bekleniyor.

        • 4

          3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

          Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        • 5

          Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.

          Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

        • 6

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

          2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.

          Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.

        • 7

          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

          (TL) 2023 Temmuz kök maaşı 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayında ödenecek maaş
          SSK (2008 Öncesi) 7.616 7.616 10.301 10.301
          SSK (2008 Sonrası) 2.749 7.500 3.718 7.500
          SSK Tarım (2008 Sonrası) 2.063 7.500 2.790 7.500
          BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.929 7.500 3.961 7.500
          BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 2.315 7.500 3.131 7.500

          *Ek ödeme dahil

        • 8

          CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

          Enflasyonun geniş kesimler üzerinde oluşturduğu olumsuz tahribatı gidermek üzere çok ciddi adımlar attıklarını, ve emekliler için ek iyileştirmelere gittiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" dedi.

        • 9

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli zammına ilişkin, "Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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