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EMEKLİ ZAMMI 2023 | Asgari ücret açıklamasında emekliye zam sinyali! Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı 2023 | Asgari ücret açıklamasında emekli zammı sinyali

Emekli maaş zammı 2023 Ocak ayında netleşecek. Ancak bugün açıklanan asgari ücret 2023 zammı sonrası gözler emekli maaş zammına çevrildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında emekli maaş zammına yönelik yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmadı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması ve olası zam senaryoları...

Giriş: 22.12.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak? 2023 emekli zammı 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranlarıyla birlikte netleşmiş olacak. Ancak asgari ücret açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen emekli maaş zammı açıklaması ise dikkat çekti. Peki, yeni emekli zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve 2023 emekli zammı senaryoları...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklamasında emekli maaşı ile ilgili şunları söyledi:

    Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır. Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek. 

  • MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI 

    Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

    Yüzde 70,5 Yüzde 19,75

    Yüzde 73,7 Yüzde 22,03

    Yüzde 78,6 Yüzde 25,45

     

  • Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

    Yıllık enflasyon Maaş artışı

    Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

    Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

    Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

    Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

  • REFAH PAYI ARTIŞI OLACAK MI?

    Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

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    Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

     

  • AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.

     

  • Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

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