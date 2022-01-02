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Emekli zammı 2022: Ocak ayı emekli maaşı zam oranı belli mi? 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaşı zammı

Milyonlarca SSK ve BAĞKUR emeklisi 2022 emekli maaşı zammı kararına kilitlendi. 3 Ocak tarihinde yani yarın açıklanacak 2022 Emekli zammı için kritik güne yaklaşılırken SSK ve Bağ-Kur için en düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ise merak konusu oldu. Enflasyon rakamları neticesinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2022 emekli maaşı zammı belli olacak. İşte haberin ayrıntıları...

02.01.2022 - 15:33 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Emekli zammı son dakika haberleri... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaşı zammı için kritik gün geldi çattı. 3 Ocak tarihinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren emekli maaşı zam oranı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklisi olanlar için en düşük ve en yüksek emekli maaşı belli olacak. Konuya yönelik son dakika haberleri yakından takip edilirken 2022 emekli zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, en düşük ve en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklileri için emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, milyonları ilgilendiren konuya dair son bilgiler...

  • EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

    Bilindiği gibi, SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. 

  • 2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

    Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

  • AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.

    Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

  • 2021 GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
    (TL)    
      Ocak Temmuz
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624
    SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912
    BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

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  • Haluk 2022-01-02 21:25:30 Emekliye%80 verseler bile yapılan zamları karşılamaz

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