Emekli zammı son dakika haberleri... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaşı zammı için kritik gün geldi çattı. 3 Ocak tarihinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren emekli maaşı zam oranı belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri ile Bağ-Kur ve SSK emeklisi olanlar için en düşük ve en yüksek emekli maaşı belli olacak. Konuya yönelik son dakika haberleri yakından takip edilirken 2022 emekli zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, en düşük ve en yüksek SSK, Bağ-Kur emeklileri için emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, milyonları ilgilendiren konuya dair son bilgiler...