MEMUR EMEKLİLERİNİN 2022 ZAMMI BELİRLENİYOR

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı.