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Emekli zabıta tartışmada bıçakla öldürüldü

Eskişehir'de, zabıta memurluğundan emekli olan İsa Yavuz, tartıştığı Rahmi A. tarafından bıçakla öldürüldü

Giriş: 10.05.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli zabıta bıçakla öldürüldü
DHA

Eskişehir'de emekli zabıta memuru İsa Yavuz (63), tartıştığı Rahmi A. (57) tarafından öldürüldü.

Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde oturan emekli zabıta memuru İsa Yavuz ile Rahmi A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan kavgada Rahmi A., İsa Yavuz'u bıçakladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede İsa Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri cinayet şüphelisi Rahmi A.'yı gözaltına aldı. Rahmi A. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İsa Yavuz
İsa Yavuz

Hayatını kaybeden İsa Yavuz'un cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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