AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Yapılan açıklamlar da gzö önünde bulundurulduğunda TBMM gündemine gelecek torba yasa teklifinde emekli ek zammını da içeren düzenlemelerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.