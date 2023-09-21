Emekli ve memurların gözü 2. torba yasada! Meclis açılıyor, gündemde 2. torba yasa var
TBMM yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclis'in gündeminde ise 2. torba yasa olacak. Torba yasada ise emekli ve memur maaşlarına yapılacak iyileştirmeden, ev hanımlarına emekliliğe kadar milyonları ilgilendirecek düzenlemelerin yer alması bekleniyor. İşte memur ve emekli maaş zammı, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ve ev hanımlarına emeklilik konularında yer alması beklenen yasal düzenlemelerle ilgili edinilen son bilgiler...
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Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi? Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Meclis'in açılmasına sayılı günler kala milyonlarca emekli bu soruların cevabını araştıryor. Zira, Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre yeni yasama yılında Meclis'in gündemi ikinci torba yasa ve bu yasada emekli ve memur maaşlarıyla ilgili yapılacak düzenlemeler olacak. Peki, 2. torba yasa ne zaman çıkacak? Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve emekli maaşlarına ek zam düzenlemesi torbaya yasada yer alacak mı? İşte merak edilen detaylar...
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TORBA YASA NE ZAMAN AÇIKACAK?
Henüz TBMM Başkanlığı'na torba yasa teklifi sunulmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgiye Meclis açılır açılmaz yani 1 Ekim'i takip eden günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması bekleniyor.
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Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" demişti. Yıldırım'ın açıklamasına da bakıldığında Meclis'in açılmasını takip eden günlerde emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin de yer alması beklenen torba yasa teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulması ön görülüyor.
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EMEKLİ MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?
Emekli maaşlarına "kök maaş" üzerinden yapılan zam sonrası yeni bir düzenlemeyle maaşlara iyileştime yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.
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AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.
Yapılan açıklamlar da gzö önünde bulundurulduğunda TBMM gündemine gelecek torba yasa teklifinde emekli ek zammını da içeren düzenlemelerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Kulislerden edinilen bilgiye göre emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmede üç formül üzerinde duruluyor. Buna göre emekli taban maaşı 7 bin 500 liradan asgari ücrete sabitlnerek 11 bin 402 liraya yükseltilebilir. Veya maaşlara seyyanen zam getirilebilir. Ancak bu ihtimale pek kuvvetli bakılmıyor. Son olarak ise taban maaş asgari ücrete sabitlendikten sonra kök maaş üzerinden yüzdelik zam yapılma ihtimali de öne çıkan senaryolar arasında yer alıyor.
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MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM GELECEK Mİ?
Hatırlanacağı gibi memur maaşlarıyla ilgili toplu sözleşme oranı geçtiğimiz haftalarda netleşmişti. Buna göre memeur maaşlarına yıl sonunda enflasyon artış oranına ek olarak yüzde 15 oranında zam yapılacak. OVP'teki tahmin doğru çıkar yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gelirse 6 aylık artış ornaının yüzde 37 civarında olması bekleniyor. Bu veriler ışığında refah payı eklenmemesi halinde memur maaşlarına yüzde 45 yüzde yüzde 50 oranları arasında zam yapılması bekleniyor. Bununla birlikte şuan için memur maaşlarıyla ilgili ek zam yapılması gündemde yer almıyor.
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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor. İkramiyenin verilebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.
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EV HANIMLARINA EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELECKE Mİ?
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde AK Parti'nin, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde ev hanımlarının emekliliğine ilişkin "Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız." ifadeleri yer almıştı. Dolayısıyla söz konusu torba yasada bu ev hanımlarına emeklilikle ilgili düzenlemenin de yer alması bekleniyor.
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