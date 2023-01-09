Emekli ve memura ek zammın maliyeti 260 milyar TL

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Emekli ve memur maaş artışlarına ilişkin yasa teklifinin etki analizi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 5.500 TL’ye çıkarılmasının yıllık maliyetinin 21,9 milyar TL olarak hesaplandığını söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Elitaş’ın verdiği bilgiye göre, işverene işçi başına verilecek 400 TL asgari ücret desteğinden de 1,7 milyon işyeri yararlanacak. Bu uygulama da 17,1 milyar TL maliyet oluşturacak.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yaklaşık yüzde 16,5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,5 zam alacaktı. Hükümet, bu oranları birleştirerek “refah payı” adı altında önce yüzde 25 olarak açıklamış, ardından yüzde 30’a çıkarmıştı.