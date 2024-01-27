Emekli ve memur zam farkları ödeniyor! İşte 2024 memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme takvimi...
Memur ve memur emekli maaş farkı ödeme tarihleri, 15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılan yüzde 5'lik ek zammın yüzde 11,68 olduğunu açıklamıştı. Yapılan son ek zamla birlikte emekli ve memurların alacağı zam oranı eşitlenmiş oldu. Her ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlanan maaşların 14 günlük farkları emekli ve memurların hesaplarına yatırılacak. İşte memur ve emekli maaş zam farkları ödeme tarihlerinde son durum...
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Emekli ve memur maaş ödemeleri sürerken gözler memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Memurların alacağı zam oranı 6a aylık enflasyon farkı ve yüzde 15lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Emekli zammına yapılan yüzde 11,68 oranındaki ek zamla birlikte SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak-Temmuz döneminde alacakları zam oranı memur zammı ile eşitlendi. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşı ise 14 bin 741 lira oldu. Emekli ve memur zammının netleşmesinin ardından 14 günlük zam farkının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte 2024 Ocak memur ve emekli zam farkı ödeme tarihleri...
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TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
Emekli maaşında zam oranı maddeleri kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde emeklileri ilgilendiren maddeler kabul edildi.
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
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EMEKLİ EK ZAMMI YÜZDE 11,68 OLDU!
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave bir zam daha verildi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Bakan Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükselttiklerini açıkladı.
EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.
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EMEKLİ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.
Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.
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EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.
Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.
2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
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Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.