EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM YAPILDI
Emekli ve memur maaş zammı, gelen ek zamla birlikte yükseldi. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon artışı sonucu ortaya çıkan 6 aylık enflasyon artışı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 oranında memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16,5 oranında zam yapılmıştı. Emekli ve memur maaş zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındanyüzde 30' a çıkırılmasıyla Ocak ayı itibairyle memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 13,5 oranında SSK ve Bağ-Ku emeklilerine ise yüzde 13,5 oranında ek zam yapılmış oldu.