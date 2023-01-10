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Emekli ve memur maaşlarına ek yüzde 15 zam iddiası! Emekli ve memura yüzde 15 zam mı gelecek?

Emekli ve memur maaşlarına ek yüzde 15 zam iddiası!

Emekli ve memur maaşlarına ek yüzde 15 zam iddiası Ankara Kulisleri ve sosyal medyada son günlerde konuşuluyor. Özellikle 3600 ek göstergenin emekli ve memur maaşlarına yansıması hesaplanırken gözler ek zam iddialarına çevrildi. İşte ek zam iddialarıyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 10.01.2023 - 16:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 ek zam gündemde son günlerin en çok konuşulan arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge memur maaşlarına yansımaya başlayacak. 3600 ek göstergeyle memur maaşları artarken gözler bir yandan da emekli ve memur maaşlarına yapılması iddia edilen yüzde 15 ek zamda. Peki, memur ve emekli maaşarına yüzde 15 ek zam yapılacak mı? İşte emrak edilen detaylar...

  • EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM YAPILDI

     

    Emekli ve memur maaş zammı, gelen ek zamla birlikte yükseldi. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon artışı sonucu ortaya çıkan 6 aylık enflasyon artışı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,4 oranında memur ve memur emeklilerine ise yüzde 16,5 oranında zam yapılmıştı. Emekli ve memur maaş zammının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafındanyüzde 30' a çıkırılmasıyla Ocak ayı itibairyle memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 13,5 oranında SSK ve Bağ-Ku emeklilerine ise yüzde 13,5 oranında ek zam yapılmış oldu.

     

  • YÜZDE 15 EK ZAM GELECEK Mİ?

    Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre ise memur ve emeklilere yüzde 15 oranında bir ek zam daha yapılması gündemde. İddia gerçekleşirse ki bu yönde kesinlikle resmi bir açıklama bulunmuyor; emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 zam yapılacal yılbaşında yapılan zam oranı yüzde 45'e çıkarılmış olacak. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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