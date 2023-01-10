YÜZDE 15 EK ZAM GELECEK Mİ?

Son günlerde ortaya atılan iddiaya göre ise memur ve emeklilere yüzde 15 oranında bir ek zam daha yapılması gündemde. İddia gerçekleşirse ki bu yönde kesinlikle resmi bir açıklama bulunmuyor; emekli ve memur maaşlarına yüzde 15 zam yapılacal yılbaşında yapılan zam oranı yüzde 45'e çıkarılmış olacak. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.