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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emekli ve çalışanların gözü kulağı kabinede - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli ve çalışanların gözü kulağı kabinede

        Çalışanların, emeklilerin ve çeşitli toplum kesimlerinin gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen kabineden çıkacak kararlarda olacak

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 27.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 10:29
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        Emekli ve çalışanların gözü kulağı kabinede
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        Çalışanların, emeklilerin ve çeşitli toplum kesimlerinin gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen kabineden çıkacak kararlarda olacak. Normalde kabinenin bugün toplanması beklense de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında yer almadı.

        2023 yılının son toplantısında bütçe imkânları ölçüsünde asgari ücretin ne kadar olacağı, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, özellikle taban aylığı 7 bin 500 TL olan emekli aylıklarının hangi seviyeye çıkarılacağı merakla takip ediliyor.

        Normal şartlarda asgari ücretin ne kadar olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor ancak komisyon üçüncü toplantısını henüz yapamadı. İşçi ve işveren temsilcilerinin farklı talep ve beklentileri nedeniyle komisyon toplantısından uzlaşmayla bir karar çıkması beklenmiyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yetkisini kullanarak asgari ücret miktarını belirlemesi bekleniyor. Enflasyondaki düşüş beklentisi nedeniyle bu yıl asgari ücrete yıl ortasında ikinci bir zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Bu sebeple asgari ücretin net 16 bin 500-17 bin TL aralığında açıklanması bekleniyor.

        EMEKLİ MAAŞLARI

        Memur maaşları gibi aylıkları otomatik olarak belirlenen memur emeklilerine refah payıyla birlikte yüzde 49.45 oranında artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37.76’lık artış öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yüzde 40’a tamamlayabileceği ifade ediliyor. Bu durumda memur emeklileri yüzde 50, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 40 oranında artış alacak. Ocak ayı maaşlarına yansıyacak bu artışta en çok merak edilen taban aylık alan 6 milyon emeklinin durumu… 7 bin 500 lira aylık alan emeklilerin önemli bir bölümünün kök ücretleri bu miktarın altında kalıyor. Yüzde 40’lık zamla birlikte taban aylığının 10-11 bin TL bandına çıkarılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda da yetkisini kullanacak. Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak vergi matrahlarında henüz bir değişikliğe gidilmedi. Çalışanlardan alınan gelir vergisini etkileyen matrahların da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artırılması bekleniyor.

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