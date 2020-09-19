Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan, Anadol marka 3 otomobiline bağlılığıyla dikkati çeken emekli terzi Şeref Gökçe, araçların bakımını ve onarımını atölyesinde yapıyor.
Saltukova beldesinde ikamet eden 72 yaşındaki Gökçe, gençlik yıllarından itibaren büyük ilgi duyduğu ilk Anadol marka otomobilini 1986'da satın aldı.
Zaman içerisinde 3'e çıkardığı araçların bakım ile tamirini kendisi yapan Gökçe, orijinalliğini korumaya özen gösterdiği 1969, 1971 ve 1973 model otomobillerine gözü gibi bakıyor.
"ARAÇLARIMA GIPTAYLA BAKIYORLAR"
Şeref Gökçe, Anadol marka otomobillere her zaman hayranlık duyduğunu söyledi.
Zamanını boşa harcamayı hiç sevmediğini ve vaktinin büyük bölümünü atölyesinde otomobillerin bakım ve onarımıyla geçirdiğini anlatan Gökçe, "Araçlara sahip olduktan sonra kendi kendime parçalarını söküp yapmaya çok uğraştım. Bir şeyler öğrenmeyi ve yapabilmeyi çok seviyorum. Zamanla da araçların bakım ve onarımını yapmayı öğrendim" diye konuştu.
Gökçe, birden fazla Anadol'a sahip olmasına insanların şaşırdığını belirterek, "Bazı vatandaşlar, 'Bu arabaları nerede sakladın, kimden geldi?' gibi sorular soruyorlar. Özellikle kalabalık bir ortama girdiğimde araçlarıma gıptayla bakıyorlar" dedi.
Motor, şanzıman, diferansiyel gibi parçaların tamir ve bakımını kendisinin yaptığını dile getiren Gökçe, "Anadol marka otomobilin ismini yaşatmaktan gurur duyuyorum. Sağlığım elverdiğince araçların sayısını artırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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