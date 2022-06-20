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Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olur?

Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak olan zamma çevrilmiş durumda. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon oranın belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon farkı belli olurken gözler Haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

20.06.2022 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranına göre yılda iki kez zam gelmektedir. Mayıs ayı enflasyonu aylık %2,98’lik artışla yıllık %73,50 rakamlarına ulaşmasının ardından milyonlarca emekli, maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesaplamaya başladı. Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasının ardından netleşecek olan emekli maaşlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli zammı  ne zaman belli olacak ve enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olur? İşte detaylar...

  • EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLACAK?

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, haziran ayında enflasyon sabit kalırsa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yüzde 35.64, memur maaşları ve emekli memur aylıklarında yüzde 35 oranında artış olacak. 

  • EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Mevcut verilere göre şuan 6 bin 341 lira olan en düşük memur maaşı 8 bin 560 liraya; 4 bin 289 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise 5 bin 790 lira olacak.

    2000 öncesi SSK emeklisi maaşları 5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında 3 bin 93 liradan 4 bin 467 lirya en düşük 2000 sonrası SSK maaşı ise 2 bin 500'den 2 bin 759'a yükselecek.

    En düşük esnaf Bağ-Kur'u maaşı 3 bin 254 lira, tarım Bağ-Kur'u emekli maaşı ise 3 bin 68 liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak. 

  • Mayıs ayı enflasyonuna göre en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?

    (TL)

    Ocak

    Mayıs

    SSK (2000 ÖNCESİ)

    3.293

    4.467

    SSK (2000 SONRASI)

    2.041

    2.769

    BAĞ-KUR (ESNAF)

    2.399

    3.254

    BAĞ-KUR (TARIM)

    2.262

    3.068

  • EN DÜŞÜK MEMUR AYLIĞI KAÇ TL'YE YÜKSELECEK?

    En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

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