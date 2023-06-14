KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
7.500 TL - 10.000 TL, 10 bin - 15 bin TL 15 bin - 20 bin TL arası ve 20 bin TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklililk artışları yapılması bekleniyor.
EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26