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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyonu veren bankaların listesi güncel 2024: Hangi banka ne kadar, kaç TL nakit promosyon veriyor?

        Emekli promosyonu veren bankalar: Hangi banka ne kadar veriyor?

        Emekli promosyonları tüm hızıyla sürüyor. Özel ve kamu bankaları, maaş ile doğru orantılı olarak nakit promosyon ödemeleri yapıyor. Promosyon almak isteyen vatandaşların 3 yıl süreyle maaşını ilgili banka üzerinden alması gerekiyor. Promosyon, maaşlar bankaya yattıktan kısa bir sonra ödeniyor. İşte, güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:55
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        • 1

          Geçtiğimiz günlerde emekli vatandaşlara TCDD, PTTCell, öğretmenevi gibi birçok kamusal alanda çeşitli indirimler yapılmıştı. Emekliler için bankalar da özel birtakım kampanyalar sunuyor. Emekli maaşını 3 yıl süreyle bankaya taşıyan vatandaşlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemeleri yapılıyor. İşte, emekli promosyonu veren bankaların güncel listesi...

        • 2

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

        • 3

          ŞEKERBANK EMEKLİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

          10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

          15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

          20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

        • 4

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        • 5

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

          10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

          15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

          20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        • 6

          YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

          9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;

          10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;

          15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;

          20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

        • 7

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

          10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

          15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        • 8

          FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

          10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

          15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

          20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

        • 9

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

          10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

          10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

          15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

          20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

        • 10

          QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          0 - 9.999 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL promosyon,

          10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL promosyon,

          15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlar 10.000 TL promosyon,

          20.000 TL üstüne ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 11

          GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

          10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,

          15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,

          20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

        • 12

          TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

          TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;

          0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,

          10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,

          15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,

          20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.

        • 13

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

          0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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