Emekli promosyonu veren bankalar: Hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli promosyonları tüm hızıyla sürüyor. Özel ve kamu bankaları, maaş ile doğru orantılı olarak nakit promosyon ödemeleri yapıyor. Promosyon almak isteyen vatandaşların 3 yıl süreyle maaşını ilgili banka üzerinden alması gerekiyor. Promosyon, maaşlar bankaya yattıktan kısa bir sonra ödeniyor. İşte, güncel emekli promosyonu veren bankalar listesi...
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Geçtiğimiz günlerde emekli vatandaşlara TCDD, PTTCell, öğretmenevi gibi birçok kamusal alanda çeşitli indirimler yapılmıştı. Emekliler için bankalar da özel birtakım kampanyalar sunuyor. Emekli maaşını 3 yıl süreyle bankaya taşıyan vatandaşlara 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemeleri yapılıyor. İşte, emekli promosyonu veren bankaların güncel listesi...
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
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ŞEKERBANK EMEKLİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
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YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
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FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.
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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL arasında maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arasında maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arasında maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL üstüne ise 12 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,
15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.
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TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.