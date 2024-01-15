En yüksek emekli promosyon ödemesini veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. Emekli grupları arasında 11.68 puanlık maaş zammı farkı ortaya çıkarken emeklilerde ilave zam beklentisi oluştu. Memur ve emekli zammının ardından gözler "Hangi banka ne kadar, kaç TL emekli promosyonu veriyor?" sorusuna çevrildi. 2023 yılında 12 bin TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri bu yıl 15 bin TL'ye kadar yükseldi. İşte 2024 Ocak emekli promosyonu veren bankalar...