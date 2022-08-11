Emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan emekli zammının ardından gözler en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalara çevrildi. Promosyon ödemeleri maaş aralıklarına göre farklılık gösterirken, emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanların da faydalanabileceği kampanyalar bankalara tarafından duyuruldu. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri 8 bin TL'ye kadar dayandı. İşte, DenizBank, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Finans 2022 emekli promosyon ödemeleri detayları....