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Emekli promosyonu ödemeleri ve başvuru tarihleri ne zaman 2022? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Denizbank, Akbank, İş Bankası

Emekli promosyonu ödemeleri ve başvuru tarihleri ne zaman 2022? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Yurdumuzun dört bir yanındaki 13 milyondan fazla emekli vatandaşımız; en yüksek emekli promosyonu veren bankalara ilişkin araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak emekli promosyonu ödemeleri ve başvuru tarihleri de gündemde. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

03.09.2022 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lunun gündeminde yer alıyor. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi promosyon kampanyalarını duyurmaya devam ederken en yüksek emekli promosyon ödemesi de 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Ek gelir elde etmek isteyen 14 milyon emekli, kampanyaları yakından takip ederken son başvuru tarihi de bankalar tarafından uzatıldı. İşte, 2022 emekli promosyon ödemeleri ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler...

  • EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI!

    Yılda iki kez enflasyon oranları doğrultusunda zam alan emekliler, promosyon ödemeleri kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 lira ikramiye ödemesi alan emeklilere 10 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi veriyor. 31 Ağustos günü itibarıyla sona eren başvuru tarihleri bankalar tarafından 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı. 

  • "EMEKLİLERİN ELİNE 10-15 BİN TL FAZLA PROMOSYON GEÇEBİLİR"

    Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, emekli promosyon ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

    Şahin'in açıklaması şu şekilde; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir"

  • MEMUR'SENDEN PROMOSYON ÇAĞRISI!

    Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öner, “Kamu görevlileri için bankalara yatırılan parasal miktar büyük oranda artmasına rağmen geçmiş dönem itibariyle yapılan anlaşmalar gereği kamu görevlilerine verilen promosyon ödemeleri düşük kalmıştır. Bu çerçevede, yeni yapılan anlaşmalarda ödenen promosyon ödemeleri ile geçmiş dönem promosyon ödemeleri arasında uçurum oluştuğu gerçeği görülmeli, promosyon ödemelerinin kamu görevlilerinin emek ve ücretlerinden kaynaklanan bir hak olduğu unutulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

  • EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

    Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek. Yeni sözleşme rakamlarının güncellenmesiyle ortaya çıkan yaklaşık 2 bin liralık fark da bankaların bildirimine göre hesaplara yatırılacak. 

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