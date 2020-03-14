İlave 350 liraya varan chip para kazanma fırsatı ise 2 aşamada sunuluyor. Kampanya kapsamında SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak 2-31 Mart 2020'de ilk kez Axess sahibi olup bu kartla ya da Neo kart ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapan emekliler, ayda en fazla 25 lira, toplamda ise yıl sonuna kadar 250 liraya varan chip-para kazanma fırsatından faydalanabilecek. Emekliler ayrıca Axess ile verecekleri bir yeni otomatik fatura ödeme talimatı için 15 lira, 3 yeni fatura talimatı için 50 lira, 6 ve daha fazla yeni fatura talimatı için 100 lira chip-para kazanarak toplamda 350 liraya varan chip para kazanabilecek.