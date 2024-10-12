Emekli nakit promosyon kampanyaları sürüyor! Ekim ayında hangi banka ne kadar veriyor?
Emekli promosyon kampanyaları sürüyor. Ekim ayında da birçok kamu ve özel banka, maaşını üç yıl süreyle bankaya taşıyan emeklilere nakit ödeme yapıyor. Promosyon miktarı, kişinin aldığı emekli aylığına göre belirleniyor. İşte, Ekim 2024 emekli promosyon kampanyaları...
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Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşını üç yıl süreyle ilgili bankaya taşıyan emeklilere, 15 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor. İşte, Ekim ayı emekli nakit promosyon kampanyaları...
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ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon elde edebiliyor. Ayrıca, emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanıyor.
Buna ek olarak, birikimlerine günlük olarak yüksek faiz kazanmak isteyen emekliler, ING Turuncu Hesap'a 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirdiklerinde ek olarak 2 bin lira nakit promosyon alarak toplamda 20 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından da yararlanabiliyor.
Emekliler, ING Mobil'de yer alan "Cebimdeki Danışman" sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING'ye kolayca taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.
15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 1 Ekim 2024- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
Ayrıca, 1 Ekim 2024- 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda da en fazla 3 bin lira ek nakit promosyon kazanabiliyor. 1 Kasım 2024- 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 1 Ekim 2024 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Turuncu Hesap'a 75 bin lira ve üzerinde bakiye getirerek kriterlerin sağlanması koşuluyla en fazla 2.000 liradan faydalanabilir.
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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
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ŞEKERBANK EMEKLİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
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GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,
15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.
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YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
Banka fatura talimati gibi ek durumlarda nakit promosyonunu artırıyor. Bunun için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılabilecektir.
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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon
15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.
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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon
Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme yapılıyor.
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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL
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FİBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,
10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,
15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.