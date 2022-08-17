En yüksek emekli promosyonu veren bankalar, 14 milyon emekli tarafından yakından takip ediliyor. Zamlı emekli maaşlarının ödenmesinin ardından Denizbank, Akbank, ING Bank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın emekli maaşı banka promosyonu yarışı sürüyor. Temmuz zammı ile maaşlarına yüzde 42,35 oranında artış yapılan emeklilerin gözü ""Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon ödemesi veriyor?" sorusuna çevrildi. Emeklilerin yüzünü güldüren en yüksek emekli promosyon ödemesi 8 bin 250 TL'yi buldu. İşte, 2022 Emekli promosyonu veren bankalar...

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