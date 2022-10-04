Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Emekli promosyon kampanyaları güncellendi, son başvuru tarihi uzatıldı! 2022 Ekim en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangileri, emekli promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi! 2022 Ekim ayı güncel en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar listesi...

Bankaların emekli promosyon kampanyaları, Ekim ayının gelişiyle birlikte güncellendi. 500-700 lira aralığında olan emekli maaşı promosyon ödemeleri, Temmuz ayında uygulanan %42,35'lik emekli zammının ardından 10 bin TL'ye kadar yükseldi. Kampanyaların son başvuru tarihi uzatılırken yeni rakamlar da duyuruldu. İşte, 2022 Ekim Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi emekli promosyon kampanyaları...

04.10.2022 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi bankaları Ekim ayının gelişiyle birlikte emekli promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Geçtiğimiz ay en yüksek emekli promosyon kampanyası 10 bin TL'ye kadar yükselmişti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ekim ayı güncel emekli promsoyon ödemeleirni yakından takip ediyor. İşte, kampanya detayları...

  • DENİZBANK

    Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • Emekli maaşınızı DenizBank şubelerine gelmeden Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl süre ile DenizBank'tan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

  • AKBANK'TAN 7000 TL PROMOSYON FIRSATI!

    SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 7.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

    Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

  • QNB FİNANSBANK

    Emekli maaşınızı QNB Finansbank’tan alarak 7.000 TL 'ye kadar promosyon kazanabilirsiniz!

    Promosyon ödemesi aşağıda belirtilen emekli maaş tutar aralıkları dikkate alınarak yapılacak; 3 aylık ödenen maaşlar için; aylık ortalama maaş tutarına göre promosyon tutarı belirlenecektir.

    Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.