Aralık ayında emekli promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bankalar, emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca kendi bünyelerinde alma taahhüdü karşılığında cazip nakit promosyon fırsatları sunuyor. Promosyon miktarları, alınan maaşın tutarına göre farklılık gösteriyor. Peki, 2024 Aralık ayında hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...