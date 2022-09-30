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Emekli promosyon başvurularında son gün! 10 TL emekli promosyon ödemesi için son saatler! En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyon başvurularında son gün! 10 TL emekli promosyon ödemesi için elinizi çabuk tutun!

En yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu tarafından yakından takip ediliyor. Ek gelir elde etmek amacıyla maşını farklı bir bankaya taşımak isteyenler banka promosyonu emekli maaş kampanyalarını araştırıyor. İşte, banka banka emekli maaş promosyonu ödemeleri...

30.09.2022 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Banka promosyonu emekli maaşı kampanyaları için son gün geldi. 31 Ağustos günü son bulan emekli maaş promosyonu başvuruları 30 Eylül gününe kadar uzatılmıştı. Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi bankaları promosyon ödemelerini 10 bin TL'ye kadar yükseltti. İşte, emekli promosyonu ödemeleri güncel liste...

  • DENİZBANK

    Maaş Tutarı Mevcut Promosyon 1 Fatura Talimatina
    Ek ödül    		 Toplam Promosyon
    1.500 Tl Altı Maaş Alanlar 675 750 1,425
    1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar 850 750 1,600
    2.500 Tl ve üzeri Maaş Alanlar 1,000 750 1,750

    Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır.

    Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL,

    Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL,

    2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL

    1 otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • Emekli maaşınızı Denizbank şubelerine gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 1,750 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezini arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz.

    Kampanya 15.12.2021-31.12.2022 arası emekli maaşını Denizbank'a devir etmiş emekli maaş müşterileri için geçerlidir.

  • AKBANK

    Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı
    0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL
    1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL
    2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL

     

  • YAPIKREDİ

    2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.600 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 5.750 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenir.

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