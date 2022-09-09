Türkiye turu hayali için Hakkari'ye pedal çevirdi!

Samsun'da oturan 66 yaşındaki emekli postacı Mehmet Ersoy Binali, bisikletle Türkiye turu hayali için harekete geçti.
Emekli olduktan sonra bisikletle Türkiye turu projesini hayata geçiren Binali, 20 gün önce Samsun'dan yola çıktı.
EMEKLİ OLDUKTAN SONRA TUTKUSU DEVAM ETTİ
Kilometrelerce yol katederek Hakkari'ye ulaşan Binali, mesleğinden dolayı yıllardır bisiklet sürdüğünü, emekli olduktan sonra da bu tutkusunun devam ettiğini söyledi.
BİSİKLET TUTKUNLARINI HAKKARİ'YE DAVET ETTİ
İzmir Ata Yahşi Doğa Spor Kulübünün de yöneticisi olan Binali, kentin doğasına, insanına hayran kaldığını belirterek, tüm bisiklet tutkunlarını Hakkari'ye davet etti.
20 GÜNDÜR YOLDA
Bisikletiyle 5 yıldır Türkiye turları düzenlediğini anlatan Binali, şöyle konuştu:
"Son turumu, kulübümüzün sporcusu olan ve bir süre önce trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Ata Yahşi'nin adına yaptım. 20 günden bu yana yoldayım, 1090 kilometre yol geldim. Buradan Başkale, Tatvan ve Muş üzerinden Samsun'a gitmeyi düşünüyorum. Hakkari çok merak ettiğim bir yer.
Ülkemin insanlarından şunu istiyorum, gönül gözünü açsınlar. Hakkari'ye gelsinler, buranın cennet olduğunu görsünler. Hakkari, dağları ve doğasıyla ülkemin en güzel yerlerinden biri. Hakkari'ye geldiğimde kendimi Artvin'de hissettim. Doğası benziyor. Kentte yaşayan güzel insanların sıcaklığını gördüm. Gelecek yıl daha fazla arkadaşla gelmeyi düşünüyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!