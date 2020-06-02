Emekli polis memuru 37 yıldır mahalle camisinin bakımını yapıyor - KAYSERİ

AA

Şanlıurfa'da doğup büyüyen ve Zincidere Polis Okulundan mezun olan İmeç, uzun yıllar önce Kayseri'ye yerleşti.Merkez Kocasinan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 78 yaşındaki İmeç, emekli olduktan sonra mahallesinin meydanındaki caminin bakımıyla ilgilenmeye başladı.İmeç, AA muhabirine, polislik hayatı boyunca Kayseri, Elazığ ve Kırşehir'de görev yaptığını anlattı.Kayseri'nin Tomarza ilçesindeyken 1983'te emekli olduğunu belirten İmeç, mahallesindeki caminin temizliğiyle gönüllü ilgilenmeye başladığını kaydetti."Beş vaktin 5'inde de bu camiye gelirim." diyen İmeç, şöyle konuştu:"Caminin içini temizlerim, avlusunu süpürürüm. Tuvaletini temizlerim, çiçeklere bakarım, sularım. Evim bu mahallede. Sabah önce kalkar, kendi bahçemdeki kuşları beslerim. Sonra caminin avlusuna gelen kuşlar için çevreden ekmek toplarım. Namazlarımı burada kılarım, duamı ederim. Cenabıallah bunu bana nasip etti. Burası Kabe'nin bir kolu, Allah'ın evi. İçimden gelerek yapıyorum, kimse bana söylemedi, söylemez de. Yaşımdan dolayı şimdilerde sokağa çıkmam yasak. İzin verilince çiçekleri sularım ki kurumasın. Avluyu süpürürüm."İmeç, müezzin olmadığı zamanlarda bu görevi de yaptığını ve camide olmayı sevdiğini dile getirdi.Camiyle ilgilenince huzur bulduğunu ifade eden İmeç, "Adres sorana adres tarif ederim. Elinde bir şey taşıyıp zorlanana evine kadar yardım ederim. İhtiyacı olan kimseye maddi manevi yardımcı olurum. Burada çok huzurluyum." dedi.