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Konya'da emekli polis, eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı

Konya'da, bir ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, aile içinde çıkan tartışmada beylik tabancası ile eşi ve iki çocuğuna kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi

Giriş: 16.04.2023 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli polis, eşi ve 2 çocuğuna kurşun yağdırdı
DHA

Konya'da emekli polis Salim Özçelik (55), Semra (50), kızı Aslıhan (20) ve oğlu Mehmet'i (24) tabancayla vurdu.

Olay, saat 07.30 sıralarında Beyhekim Mahallesi Ali Demirtaş Sokak'ta 7 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir ay önce polislikten emekli olan Salim Özçelik, henüz nedeni belli olmayan sebepten beylik tabancası ile eşi Semra, kızı Aslıhan ve oğlu Mehmet Özçelik'i vurdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılardan Semra Özçelik, sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2 çocuğu ise Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semra Özçelik'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Salim Özçelik ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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