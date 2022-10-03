Emekli polis 180 bin lira dolandırıldı!

Ankara’da yaşayan felç hastası emekli polis Ahmet Özcan, kendisine emlakçı olarak tanıtılan şahıstan 5 bin lira borç istedi. Önüne koyulan evraklara 5 bin lira borç almak için imza attığını zanneden Özcan, evine 180 bin liralık ödeme emri gelmesiyle dolandırıldığını anladı.
Olay, 22 Nisan tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Sincan’da yaşayan felç hastası emekli polis Ahmet Özcan (66), eşini hastalığından dolayı özel bir hastaneye yatırdı. Ancak emekli maaşı bir süre sonra hastanenin masraflarını karşılayamaz hale geldi. Bunun üzerine paraya sıkışan Özcan, bir arkadaşının oğlu vasıtasıyla borç para alabileceği söylenen Engin E. adlı emlakçıyla tanıştırıldı. 22 Nisan’da Ankara Batı Adliyesinin karşısında bulunan bir iş merkezindeki avukatlık bürosunda Hasan Y. ve Engin E. ile buluşan Özcan, Engin E.’ye maaşını haciz edebileceklerini ifade ederek 5 bin lira istedi. İki tarafın da şartları kabul etmesi üzerine Özcan’a 5 bin liralık evrak imzalatacakları söylendi. Özcan, tuvalete gittiği esnada rakamlarla oynanarak 180 bin lira olarak hazırlanan belgeleri imzaladı. Ardından avukatlık bürosu çalışanı ve Engin E., Özcan’ın maaşına haciz koydurmak için Ankara Batı Adliyesi’ne gitti. Sonrasında avukatlık bürosu çalışanı ile ofise dönen Engin E., parayı Özcan’a vermeden hızlıca olay yerini terk etti.
Daha sonra Özcan’ın evine Ankara Batı Adliyesi İcra Müdürlüğü'nden Tülay O. adına 180 bin liralık ödeme emri geldi. Felç olması nedeniyle bu duruma itiraz edemeyen Özcan, hem ihtiyacı olan 5 bin lirayı alamadı hem de mağdur oldu. Yaşadıklarını anlatan emekli polis Özcan, maddi anlamda zor durumda olduğunu söyledi. Yaşadığı durumun çözülmesi için yetkililere seslenen Özcan, “Benim gibi bu duruma düşen başkaları da olabilir. Devlet büyüklerimize sesleniyorum, benim canım yaktılar başkasının canı yanmasın. Çözülürse annemden yeni doğmuş gibi olacağım. Beni açlığa mahkum etti bu vatandaşlar. Maddi manevi zararlarımın karşılanmasını istiyorum. Gerekli cezaları neyse alsınlar. Ben devlet için 25 sene polislik yaptım. Düştüğüm duruma bak. Ben ikaz ettim onlara telefon açtım, benim icramı kaldırın, ben sizden para almadım diye. Bana para verecek olan şahıs dedi ki ‘nereye gidersen git, kimseden korkumuz yok’ şeklinde kelimeleri tehdit eder gibi beyan etti” dedi.
"BAŞIMDAN AŞAĞI SICAK SU DÖKÜLDÜ"
180 bin lira borcu ödemek için birçok sıkıntı çektiğini dile getiren Özcan, “Benim 3 ila 5 bin lira arasında paraya ihtiyacım vardı. Fakat ne yazık ki hiç para vermediler bana. İmza attırdılar, bütün suç benim. Detaylı olarak incelemedim. Yanımdaki şahsa güvendiğim için meblağa bakmadan hazırladıkları evrağı imzaladım. İkinci kez 180 bin lira hazırlamışlar, ilk hazırladıkları evrağı imzalamadım. Ben sizden bir maaşıma karşılık para alacağım dedim. Bu 180 bin liranın ne olduğunu sordum. Tuvalete gittim geldim. Hazırladıkları rakama hiç bakmadım. 180 bin liralık borç gelince başımdan aşağı sıcak su döküldü” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!