AA

Süleymanpaşa ilçesindeki Atlas Pasajı'nda yaklaşık 41 yıl önce ayakkabıcı dükkanı açan 59 yaşındaki Mutlu, her sabah ve akşam dükkanının önündeki güvercinlere yem veriyor.

Mutlu'nun güvercin sevgisi çevredeki esnaf ve kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Mutlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana güvercinlere ilgisi olduğunu, kuşlarına çok fazla zaman ayırdığı için derslerinin iyi olmadığını söyledi.

Babasının bu duruma tepki göstererek güvercinlerinin hepsini doğaya saldığını anlatan Mutlu, "18 yaşında iş yeri açmamın ardından dükkanımın önündeki güvercinlere bakmaya başladım. Güvercinlerle aramda özel bir bağ oluştu. Onlardan ayrılamıyorum." dedi.

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak"

Mutlu, emekli olduğunu, ailesinin dükkanı kapatmasını ve artık dinlenmesini istediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"İşi bırakırsam bu güvercinlere kim bakacak, onu bilemiyorum. Kuşlarla ilgilenip sahip çıkacak, vakit geçirecek insan yok. Bu hayvanlar bana muhtaç. O yüzden işi bırakamıyorum. Yabani güvercinler günden güne çoğalıyor. Bunlara bakan kimse yok. Yazın tarla kenarlarında buğday bulabiliyorlar ama kış aylarında yiyecek bulamıyorlar. Ben güvercinlerle geçirdiğim zamandan büyük keyif alıyorum. Güvercin bakmak zaten hep içimde hevesti. Şimdi her gün 3- 5 kilogram yem alıp bu yemleri ikiye bölüp kuşları besliyorum."



Mutlu, güvercinler yuva yaptığında heyecanlandığını, yumurtadan itibaren yavruların gelişim sürecini takip ettiğini dile getirdi.

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