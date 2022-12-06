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Emekli öğretmenin kahreden sonu! 17 yaşındaki sürücü çarptı, 5 metreden düştü

Ankara'da emekli öğretmen Altun Tepe, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu feci kazanın kurbanı oldu. Kaldırımda yürüyen Altun Tepe, direksiyonunda 17 yaşındaki çocuğun olduğu hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulup, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Talihsiz öğretmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altun Tepe'nin 46 yıllık eşi Hikmet Tepe, "Büyük bir acı. Sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Dünyamız karardı" dedi

Giriş: 06.12.2022 - 14:47 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli öğretmenin kahreden sonu!
Emekli öğretmenin kahreden sonu!
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DHA

Ankara'da emekli öğretmen Altun Tepe (68), kaldırımda yürüdüğü sırada 17 yaşındaki İ.G.Ö.'nün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Kasım'da Çankaya ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen Altun Tepe'ye, arkadaşının evine ziyarete giderken kaldırımda yürüdüğü sırada İ.G.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun Tepe, yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İstinat duvarından savrulması güvenlik kamerasına yansıyan Altun Tepe, ambulansla kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUK SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından sürücü belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö. gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki ifadesinde araç içerisinde bir eşyayı almak isterken hakimiyeti kaybederek, kaldırıma çıktığını söyledi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ARACI KULLANAN ÇOCUK 17 YAŞINDA"

Altun Tepe'nin eşi Hikmet Tepe, kaza sabahı kahvaltı yaptıklarını, eşinin daha sonra pilates kursuna gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Daha sonra da bir öğretmen arkadaşına ziyarete giderken apartmana gireceği sırada hafif virajlı bir yol var. Orada çok süratle gelen bir araç virajı alamıyor ve eşimi aracın altına alarak onu savuruyor. Aracı kullanan çocuk 17 yaşında, ehliyetsiz. Aşırı bir hızla geliyor.

BİZİM DÜNYAMIZ KARARDI. BÜYÜK BİR ACI

17 yaşında ehliyeti olmayan bir kişiye ticari araç teslim ediliyor. Bu yönde ailelerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özenle ve önemle benim iyi niyetle söyleyebileceğim en büyük öneri bu. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Çünkü çok yaşanıyor bu durumlar. Bizim dünyamız karardı. Büyük bir acı. Çok sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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