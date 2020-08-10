Emekli öğretmenin "bal gibi hobisi" ek gelire dönüştü

Emekli olduktan sonra merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde 2 dönüm bahçe alan ve arıcılıkla uğraşmaya başlayan Demircan (57),başarılı denemelerinin ardından hobisini yeni gelir kapısına dönüştürdü.Arıcılığa başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığınca açılan arıcılık kurslarına giden ve işin püf noktalarını öğrenen Demircan, zamanının büyük bölümünü "gizemli hayvanlar" diye tanımladığı arılarının yanında geçiriyor. Üniversite öğrencisi kızı Esranur Demircan da yoğun zamanlarda babasına yardımcı oluyor.Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç kovanla başladığı arıcılıkta başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.- "Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum"Şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe yaşamaya başladığını belirten Demircan, "Buradayken tamamen başka bir dünyada gibiyim. Arılarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hayalim olan bir uğraşla zaman geçirdiğim için çok mutlu oluyorum." dedi.Arıcılığın emek isteyen bir uğraş olduğunu dile getiren Demircan, şöyle devam etti:"İşe ilk olarak birkaç kovanla başladım. Şu anda yaklaşık 50 kovanımız var. Yarım ton bal üretiyoruz. Aslında bu işi ailecek yapıyoruz diyebiliriz. En çok yardımcı olan kızım. Boş zamanları az olmasına rağmen özellikle arıların sağım zamanı çok yardımcı oluyor. Arılar çok gizemli hayvanlar. Onları tanıdıkça daha çok yaklaşıyorum. İşin tek olumsuz tarafı, aşırı sıcaklar ve arıların zaman zaman saldırgan olmaları."Demircan, Trakya'nın bal üretimi açısından zengin doğal yapıya sahip olduğunu anlatarak, bahar ve yaz aylarında iki kez bal sağımı yaptıklarını kaydetti.Esranur Demircan ise yoğun dönemlerde babasına yardım ettiğini ifade ederek, "Özellikle bal hasadı döneminde yardımcı oluyorum. Buraya geldiğimde çok mutlu oluyorum." diye konuştu.
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