Emekli öğretmen 4'üncü üniversiteyi bitirip avukat oldu

DHA

Edirne'de, 1985 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nden dereceyle mezun olan Sema Dürüktaş Sığınç, yeterlilik sınavına girdi. Erzincan'da öğretmenlik yaparken yeniden sınava giren Sığınç, bu kez de Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği'ni kazandı.

Sığınç, 5 yıllık fakülteyi üstten ders alarak 3 yılda bitirdi. Tayin olduğu Edirne Fen Lisesi'nde öğretmenliğe devam ederken matematik bölümünde yüksek lisansını da tamamlayan Sığınç, ardından 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'nu bitirdi. Sığınç son olarak 4 yıl önce kazandığı hukuk fakültesinden geçen yıl mezun olarak avukat olmaya hak kazandı.

'ÇALIŞTIKÇA KENDİMİ DAHA SAĞLIKLI, GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM'

Avukatlık yapabilmek için öğretmenlikten emekli olan Sığınç, Edirne Barosu'nda yapılan törenle cüppe giyip, ruhsatını aldı. Bugünlerde kendi bürosunu açmaya hazırlanan Sığınç, başarı hikayesinin çalışmaktan geçtiğini söyledi. 2 çocuk annesi Sığınç, "Açıkçası hayatım monotonlaşırsa hep aynı şeyleri yapmak beni bir noktada sıkıyor. Bu sefer moralim bozuk oluyor, sinirli oluyorum ama kendime bir hedef koyduğum zaman, o hedefime ulaşmak için çalışıp çabaladığım zaman aşırı enerjik oluyorum, mutlu oluyorum. Hatta dışarıdakiler beni eleştiriyor, 'yazık değil mi, neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun?' diyor ama benim için öyle değil. Ben, çalıştıkça kendimi daha sağlıklı, daha enerjik ve güçlü hissediyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak bunu yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hukuk Fakültesi okurken derslerin çoğunluğuna gitmeye özen gösterdiğini söyleyen Sığınç, "Gidemediğim derslerde gençlerden yardım aldım. Çünkü 30 yılım gençlerle geçtiği için onlarla iyi iletişim kurabiliyorum. Dolayısıyla onlar desteklediler, notlarını paylaştılar. Hocalarımın önerdiği kitapları aldım. Biraz daha az uyudum, çalıştım ve başardım. Zaten hukuk matematiğe de yakın, bunun avantajı oldu" diye konuştu.

'İSTEYİNCE ÇOCUKLARINIZA DA İŞİNİZE DE ZAMAN AYIRABİLİYORSUNUZ'

Hem çalışıp hem okurken, çocuklarına da zaman ayırdığını söyleyen Sığınç, "Çocuklarım sanırım bana alıştılar. Çünkü hayatımda sadece iş veya annelik olmadı. Hep farklı şekillerde kendime arayışlar yarattım. Hep meşguliyetler oldu. Onlar da sanırım böyle bir anneleri olduğu için çok da yadırgamadılar ama onların da hiçbir şeyini eksik etmedim. Çünkü benim çocuklarım da başarılı. Büyük kızım şu anda kadın doğum uzmanlığında 2 yıllık asistan. Girdiği tüm sınavları iyi derecelerle kazandı. Küçük kızım da aynı şekilde Robert Koleji'nde okuyor, 12’nci sınıfta. O da TEOG'da iki sınavını da eksiksiz yaparak Türkiye birincisi oldu. Yani aslında isteyince çocuklarına da işine de zaman ayırabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Televizyon izlemek yerine, gereksiz uğraşlarla zaman öldürmek yerine kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ARTIK NOKTAYI KOYUP, AVUKATLIK YAPMAK İSTİYORUM'

Çevresinin bundan sonraki hedefinin Tıp Fakültesi okuması yönünde tavsiyede bulunduğunu dile getiren Sığınç, "Arkadaşlarım, öğrencilerim ve kendi çocuklarım 'Bundan sonraki hedefin Tıp Fakültesi olsun' diyorlar ama ben artık noktayı koymak istiyorum çünkü avukatlık mesleği de öğretmenlik mesleği gibi çok kutsal bir meslek. Ben, adaletli, merhametli, dürüst, çalışkan, başarılı, devletine, milletine ve vatanına bağlı iyi bir avukat olmak istiyorum. Avukatlık yolunda da çok çalışıp, çok başarılı olmak istiyorum, bundan sonraki hedefim bu şekilde olacak" dedi.