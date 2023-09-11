Ekmek almaya giden emekli öğretmen 3 gün sonra ölü bulundu
Antalya'da, 3 gün önce ekmek almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hıdır Erol'un cansız bedeni bulundu
Antalya'nın Elmalı ilçesi Yeni Mahalle'de eşiyle birlikte yaşayan emekli öğretmen Hıdır Erol (74), geçen cuma günü sabah saatlerinde eşine ekmek almaya gideceğini söyleyip evden ayrıldı.
Hıdır Erol'un aradan geçen süre içinde eve gelmemesi üzerine eşi, çocuklarına haber verdi. Yakınları, yaşlı adamın evden çıkarken yanına aldığı cep telefonuna ulaşamayıp cevrede yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Ailenin ihbarının ardından polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisin arama çalışması devam ederken, sabah saatlerinde aile acı görüntü ile karşılaştı. Aile, evine 300 metre mesafedeki metruk evin bahçesinde Hıdır Erol'un cansız bedenini buldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen incelemelerinin ardından Hıdır Erol'un cansız bedeni, Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.