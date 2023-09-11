Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli öğretmen 3 gün sonra ölü bulundu

        Ekmek almaya giden emekli öğretmen 3 gün sonra ölü bulundu

        Antalya'da, 3 gün önce ekmek almak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hıdır Erol'un cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli öğretmen 3 gün sonra ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Elmalı ilçesi Yeni Mahalle'de eşiyle birlikte yaşayan emekli öğretmen Hıdır Erol (74), geçen cuma günü sabah saatlerinde eşine ekmek almaya gideceğini söyleyip evden ayrıldı.

        Hıdır Erol'un aradan geçen süre içinde eve gelmemesi üzerine eşi, çocuklarına haber verdi. Yakınları, yaşlı adamın evden çıkarken yanına aldığı cep telefonuna ulaşamayıp cevrede yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Ailenin ihbarının ardından polis ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisin arama çalışması devam ederken, sabah saatlerinde aile acı görüntü ile karşılaştı. Aile, evine 300 metre mesafedeki metruk evin bahçesinde Hıdır Erol'un cansız bedenini buldu.

        Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen incelemelerinin ardından Hıdır Erol'un cansız bedeni, Elmalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        #emekli öğretmen
        #haberler
        #yerel haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Temmuzda işsizlik geriledi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürdü! Her yerde aranıyor!
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        4 saat boyunca kaydetti... Ateş toplarını görüntüledi
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        Çifte vahşet! Hem karısını hem amcasını öldürdü
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        İngiliz anneden "kızımın ölümünde çok fazla soru var" feryadı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        NATO'dan büyük tatbikat
        NATO'dan büyük tatbikat
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        Habertürk Anasayfa