"Hurdacılardan satın aldığım eski ev ve mutfak eşyalarını basit dokunuşlarla nostaljik şamdanlara ve farklı objelere dönüştürdüm. Müzemdeki eserlerin hepsi elimden geçti ve hepsinin bir hikayesi var. Çevreci biriyim. Amacım da israfı önlemek ve tasarruf. Buraya 'Binbir Gece Masalı Müzesi' de diyebilirsiniz."